Kütahya'da hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya’da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesi, Ziraat Mahallesi’ndeki uğurlama törenine 187 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Vali Musa Işın, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Hacı adaylarının selametle gidip gelmelerini temenni eden Işın, “Bu yolculuk herkese nasip olmuyor. Bugün bu yolculuğa çıkanlar bu nasipten faydalananlardır. Allah yolculuklarını mübarek kılsın. Hacı adaylarımızdan ülkemize, milletimize, askerimize, polisimize, bizlere dua etmelerini istirham ediyoruz.” dedi.

Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu da, hacı adaylarının Hazreti İbrahim'in asırlar öncesinden davet ettiği kutsal bir yola çıktıklarını belirterek, “Bugün ilk kafile olarak 187 hacı adayı ve 6 görevli bu kutsal yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğa çıkanlar birçok fedakarlık yapıyor. Allah niyetlerini ve dualarını kabul etsin.” ifadelerini kullandı.

Kargıoğlu, bu yıl Kütahya’dan 1069 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla hacca gideceğini sözlerine ekledi.

Kütahya’da bulunan Zafer Bölgesel Havalimanından uçakla Mekke’ye gidecek hacı adayları törenin ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.