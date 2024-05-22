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        Kütahya'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

        KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:42 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:45
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        Kütahya'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı
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        KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Emet ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek, yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 3'ü ağır 14 kişi, ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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