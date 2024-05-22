Kütahya'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Emet ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek, yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 3'ü ağır 14 kişi, ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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