DPÜ Rektörü Kızıltoprak gazetecilerle bir araya geldi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma vizyonunu taşıdıklarını belirtti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma vizyonunu taşıdıklarını belirtti.

Rektörlük binasında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Kızıltoprak, göreve başlamasının üzerinden 100 gün geçtiğini ve bu süreçte yüzün üzerinde faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

​​​​​​​Kızıltoprak, üniversitenin eğitim kalitesini, verimliliğini, araştırma, üretkenlik kapasitelerini artırarak topluma hizmet faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek güçlü bir eğitim programına sahip olmalıdır. Üniversitemiz, araştırma alanında liderlik rolü üstlenmek adına araştırma kapasitesini ve üretkenliğini arttırmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, toplumun beklentilerini karşılamak ve iç içe olduğu topluma daha fazla fayda sağlayabilmek amacıyla topluma hizmet faaliyetlerini genişletecektir.” dedi.

Hedeflere ulaşabilmek adına stratejiler belirlediklerini de kaydeden Kızıltoprak şunları kaydetti:

“İnsan kaynaklarına yatırım yapmak. Güçlü akademik ve idari kadrolar ile topluma hizmet kalitesi artacaktır. Fiziksel altyapının geliştirilmesi ve modernize edilmesini de çok önemsiyoruz. Yenilikçilik ve ekonomik büyümede kilit rol oynayan üniversite sanayi iş birliklerinin arttırılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Uluslararası üniversiteler ve kuruluşlarla iş birliğimizi artırmak adına çaba sarf edilecektir.”

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kızıltoprak, iş arayan değil kendi işlerini kurabilen öğrenciler yetiştirdiklerini, Türkiye’nin kalkınmasının da bu şekilde olabileceğini sözlerine ekledi.