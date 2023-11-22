Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        DPÜ Rektörü Kızıltoprak gazetecilerle bir araya geldi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma vizyonunu taşıdıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:39 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        DPÜ Rektörü Kızıltoprak gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma vizyonunu taşıdıklarını belirtti.

        Rektörlük binasında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Kızıltoprak, göreve başlamasının üzerinden 100 gün geçtiğini ve bu süreçte yüzün üzerinde faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

        ​​​​​​​Kızıltoprak, üniversitenin eğitim kalitesini, verimliliğini, araştırma, üretkenlik kapasitelerini artırarak topluma hizmet faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek güçlü bir eğitim programına sahip olmalıdır. Üniversitemiz, araştırma alanında liderlik rolü üstlenmek adına araştırma kapasitesini ve üretkenliğini arttırmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, toplumun beklentilerini karşılamak ve iç içe olduğu topluma daha fazla fayda sağlayabilmek amacıyla topluma hizmet faaliyetlerini genişletecektir.” dedi.

        Hedeflere ulaşabilmek adına stratejiler belirlediklerini de kaydeden Kızıltoprak şunları kaydetti:

        “İnsan kaynaklarına yatırım yapmak. Güçlü akademik ve idari kadrolar ile topluma hizmet kalitesi artacaktır. Fiziksel altyapının geliştirilmesi ve modernize edilmesini de çok önemsiyoruz. Yenilikçilik ve ekonomik büyümede kilit rol oynayan üniversite sanayi iş birliklerinin arttırılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Uluslararası üniversiteler ve kuruluşlarla iş birliğimizi artırmak adına çaba sarf edilecektir.”

        Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kızıltoprak, iş arayan değil kendi işlerini kurabilen öğrenciler yetiştirdiklerini, Türkiye’nin kalkınmasının da bu şekilde olabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Takip sırasında otomobiliyle polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye 41 bi...
        Takip sırasında otomobiliyle polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye 41 bi...
        Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu doğum gününde anıldı
        Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu doğum gününde anıldı
        Kütahya´da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
        Kütahya´da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
        Kütahyalı kasap, devlet desteğiyle iş yerini büyütüp et entegre tesisi kurd...
        Kütahyalı kasap, devlet desteğiyle iş yerini büyütüp et entegre tesisi kurd...
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da Kocayayla geçidi beyaza büründü
        Kütahya'da Kocayayla geçidi beyaza büründü