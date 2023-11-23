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        Kütahya'da iki domuzun kavgası ve "meraklı ayı" fotokapanla görüntülendi

        Kütahya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, iki domuzun kavgasını ve bir ayının meraklı bakışlarını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:41
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        Kütahya'da iki domuzun kavgası ve "meraklı ayı" fotokapanla görüntülendi
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        Kütahya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, iki domuzun kavgasını ve bir ayının meraklı bakışlarını kaydetti.

        Yaban hayatı fotoğrafçısı İbrahim Tunca tarafından kent merkezi yakınındaki ormanlık alana konulan, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar ayı ve domuzları görüntüledi.

        Kayıtlarda, bir bozayının fotokapana meraklı bakışlarla yaklaşması, domuz sürülerinin hareketleri ve iki domuzun kavgası yer aldı.

        İbrahim Tunca, gazetecilere, doğayı ve yaban hayatını çok sevdiğini, bu nedenle kayıt altına aldığını söyledi.

        Kütahya'nın orman zengini bir il olduğunu, dolayısıyla yaban hayatının da eşine az rastlanır şekilde çeşitlilik gösterdiğini belirten Tunca, "Güzel ve ilginç görüntüler elde edebilmek için saatlerce doğada kaldığım oluyor. Ormanlık alana yerleştirdiğim fotokapanların böylesine güzel ve ilginç görüntüleri kaydetmesi beni de mutlu ediyor. Bu işi hobi olarak severek yapıyorum. Doğa insana huzur veriyor." diye konuştu.

        Tunca, doğayı ve yaban hayatını korumanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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