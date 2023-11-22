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        Kütahya İHH'dan ihtiyaç sahibi 300 aileye kış yardımı

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere soba, kömür ve erzak yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:37
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        Kütahya İHH'dan ihtiyaç sahibi 300 aileye kış yardımı
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        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere soba, kömür ve erzak yardımında bulundu.

        Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, gazetecilere, dernek olarak yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardımlarda bulunduklarını söyledi.

        Özellikle kış mevsiminin şiddetli geçtiği bölgelerde ve Kütahya’da maddi imkansızlıklar nedeniyle ısınma sorunu yaşayan ailelere yakacak desteğinde bulunduklarını dile getiren Başyiğit, "Hayırseverlerimizin destekleriyle bu ay ilimizde 50 ailemize kömür ve soba, 250 ailemize de market alışveriş kartı ve erzak dağıtımı gerçekleştirdik. Daha fazla aileye yardım ulaştırmak için başlattığımız kampanyamıza tüm halkımızın desteğini bekliyoruz." dedi.

        Başyiğit, bağışçıların yardımlarını derneğin banka hesap numaraları aracılığıyla veya dernek binası ile Cumhuriyet Caddesi’ndeki İHH standına gelerek yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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