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        Kütahya´da suç örgütüne operasyonuna 10 gözaltı

        KÜTAHYA´dasuç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:58
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        Kütahya´da suç örgütüne operasyonuna 10 gözaltı
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        KÜTAHYA´dasuç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri nitelikli yağma ve suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu örgüte üye olduğunu iddiasıyla 10 şüphelinin Kütahya´nın yanı sıra İstanbul´daki evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda şüpheliler O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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