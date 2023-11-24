İLKSAN, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Kütahyalı şehit öğretmenleri andı Kütahya'nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile Simav Belediyesince, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenleri anma etkinliği düzenlendi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile Simav Belediyesince, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenleri anma etkinliği düzenlendi.

Kars’ın Selim ilçesindeki Yukarıdamlapınar İlkokulunda görevliyken 1990 yılında şehit edilen Ali Karaoğlan’ın Kalkan köyünde, Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki Ağaçlı İlkokulu ve Ortaokulu öğretmeni iken 1993'te şehit edilen Mehmet Fidan’ın Bahtılı köyündeki kabirleri ziyaret edildi.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsa Barış ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte şehitlerin mezarları başında dua etti, karanfil bıraktı.

Ziyaretlerin ardından ilçe merkezinde inşa edilen Şehit Öğretmenler Parkı’nda anma programı düzenlendi.

İsa Barış, törende yaptığı konuşmada, şehit eğitim çalışanlarını her yıl belli programlarla andıklarını söyledi.

Cehalet karşısında kalemden ve defterden başka silahı olmayan, iyilikten başka ikna yöntemini bilmeyen öğretmenlerin, "Oku" emrinin yeryüzüne hakim olması için çalıştıklarını vurgulayan Barış, "Öğretmenlerimiz, başta terör olmak üzere tüm kötülüklerin kaynağı olan cehaletle mücadele etmek için beşeri ve coğrafi her türlü zorluklara rağmen yurdun en ücra noktalarına giderek görev yapmaktadırlar. Maarif hizmeti veren eğitim neferlerimiz Türk Silahlı Kuvvetler ile iç güvenlik mensuplarımızdan sonra en çok şehit veren meslek grubudur." diye konuştu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve ilçenin idarecileri de konuşmalarında, şehit öğretmenleri rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, şehit öğretmenlerin fotoğrafları ve özgeçmişlerinden oluşan sergi gezildi.

Ayrıca, cuma namazı öncesi Nasuhağa Camisi'nde şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

Programa, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Fatih Kalay, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Manisa'nın Demirci ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kasım Kabak, önceki dönem İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Kütahya ve çevre illerdeki İLKSAN il ve ilçe temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit öğretmenlerin yakınları katıldı.