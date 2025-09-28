Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kütahya’nın Simav ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.59’da oldu. Yerin 8.46 kilometre büyüklüğünde hissedilen deprem, Kütahya’nın yanı sıra çevre iller Eskişehir, Uşak, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Afyon ile İzmir ve İstanbul’dan da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin hasara neden olup olmadığının tespiti için ekipler saha taraması başlattı.