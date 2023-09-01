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        Kütahya'da orman yangınında şehit olan Orman İşletme Şefi Yıldırım'ın cenazesi defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:37
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        Kütahya'da orman yangınında şehit olan Orman İşletme Şefi Yıldırım'ın cenazesi defnedildi
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'daki orman yangınına müdahale ederken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 36 yaşında şehit olan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım’ın cenazesi toprağa verildi.

        Tedavi altına alındığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren Yıldırım için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve ilin yöneticileri, Yıldırım’ın babası Tahsin, annesi Fatma Yıldırım ve eşi Aslıhan Kalın Yıldırım ile yakınlarına taziyelerini iletti.

        Tiryaki, törende yaptığı konuşmada, orman teşkilatı olarak büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

        Orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatlarını kaybeden orman personelinin de kanunen şehit sayılmaya başladığını belirten Tiryaki, şöyle konuştu:

        "Bugün bir kardeşimizin, bir yiğidimizin şehit cenazesinde beraberiz. Önce şunu sizlerle paylaşayım. Çok yakın bir zamanda devletimiz aldığı bir kararla zaten bizim inancımıza, değer yargılarımıza göre bu kardeşimiz zaten şehit. Yıllar boyu orman yangınlarında şehitler verdik. Toplum hep şehit olarak gördü. Ancak çok yakın bir zamanda da devletimiz çıkardığı bir kanunla, yasayla normal hudut boylarında nöbet tutan askerimiz, polisimiz şehit olduğunda nasıl hukuken de şehit statüsünü kazanıyorlarsa orman yangınlarıyla mücadele ederken de hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz de şehit statüsünde. Murat kardeşimiz artık dinen de hükmen şehit olduğu gibi hukuken de şehit statüsünde. Bize düşen görev bundan sonra aslında onun geride bıraktıklarına sahip çıkmak.”

        Ormanların korunmasında daha hassas davranılması gerektiğine işaret eden Tiryaki, “Daha dikkatli olmamız lazım. Ormanları korumada hassas davranmamız lazım. Elimizden geldiği kadar bu coğrafyayı bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza daha sağlıklı bırakmamız için bu şart. Orman teşkilatı başta olmak üzere Kütahya'mızın, şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

        Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Kütahya Valisi Musa Işın, şehidin eşine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

        Yıldırım’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından Parmakören Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Cenaze, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Yeni Cami'ye taşındı.

        Törene katılan protokol üyelerinin yanı sıra Yıldırım'ın yakınları, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın da hazır bulunduğu cenaze namazı, cuma namazının ardından Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından kıldırıldı. Yıldırım’ın cenazesi, daha sonra mahalle mezarlığında defnedildi.

        Kütahya’da 30 Ağustos’ta, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde çıkan yangında, dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ile alevlerin arasında kalarak yaralanan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde dün akşam yaşamını yitirmişti.

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