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        Kütahya'da bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da, bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:34
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        Kütahya'da bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da, bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, yerel haber sitesinde yayınlanan ve sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldı.

        Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yaklaşık 2 yıl öncesine ait olduğunu ve kent merkezinde çekildiğini tespit etti.

        Şiddete maruz kalan gencin ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bu arada, olaya karıştığı iddia edilen diğer zanlıların da tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

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