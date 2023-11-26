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        Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:42 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:46
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        İ.A'nın kullandığı 43 AAK 888 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Emine Avşar'a çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Avşar, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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