Kütahya'da PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kütahya'da PTT'de işlem yaptıran 183'üncü müşteri Ayşe Atıkan'a, kurumun kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle çeşitli hediyeler takdim edildi.

PTT Kütahya Başmüdürü Ramazan Özdoğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT’nin 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulduğunu hatırlattı.

PTT'nin yaklaşık 2 asırdır geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunu belirten Özdoğru, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında yenilikçi çözümler ile vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunmayı geçmişte olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz." dedi.

Özdoğru, PTT'nin günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak Türkiye'nin dört bir yanında, geniş hizmet ağı ile posta, kargo, lojistik, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerini sunmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.