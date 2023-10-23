Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kütahya'da PTT'de işlem yaptıran 183'üncü müşteri Ayşe Atıkan'a, kurumun kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da PTT'de işlem yaptıran 183'üncü müşteri Ayşe Atıkan'a, kurumun kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle çeşitli hediyeler takdim edildi.

        PTT Kütahya Başmüdürü Ramazan Özdoğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT’nin 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulduğunu hatırlattı.

        PTT'nin yaklaşık 2 asırdır geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunu belirten Özdoğru, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında yenilikçi çözümler ile vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunmayı geçmişte olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz." dedi.

        Özdoğru, PTT'nin günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak Türkiye'nin dört bir yanında, geniş hizmet ağı ile posta, kargo, lojistik, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerini sunmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kestane ağacından düşen kişi öldü
        Kütahya'da kestane ağacından düşen kişi öldü
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzü...
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzü...
        Ahır yangınına kepçeli müdahale
        Ahır yangınına kepçeli müdahale
        Kütahya'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        Kütahya'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Kütahya'da konuştu:
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Kütahya'da konuştu:
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası