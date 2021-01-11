Kütahya'nın güvenliği görüşüldü

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Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Her hafta gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç katıldı.

Toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler görüşüldü.

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