Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atıp tutabilirler (2) SERAMİKFABRİKASI AÇTICumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin mitinginin ardından NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikası'nın açılış programına katıldı. Fabrika girişinde NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti. Nafi Güral'ın kurduğu Kütahya Seramik üretim yolculuğundaki 35 yılını geride bıraktığını ifade eden Erdoğan, 8 fabrikaya ve 54 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaştığını söyledi. Kütahya'da üretilen bu seramikler, 81 şehrin yanı sıra 5 kıtada 79 ülkeye ihraç edildiğini anlatan Erdoğan, "Açılan her yeni fabrika ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir. Bugün yatırım bedeli 140 milyon avro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikalarının ülkemize, şehrimize, grubumuza, çalışanlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Böylece Türkiye, İtalya ve İspanya gibi bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinde bile olmayan gelişmiş teknolojilere sahip üretim imkanına kavuşuyor. Aynı şekilde seramik üretiminin yanı sıra turizmde de önemli yatırımları olan grubumuzun istihdam kapasitesinin 5 bin 750 kişiye çıkmasını da takdirle karşılıyorum. Dijital dönüşümü fabrikalarında en üst seviyede uygulayan grubumuz su, ham madde ve ambalaj atıklarının geri kazandırılması konusunda da ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Fabrika çatılarına kurulan ve tamamı üretimde kullanılan 25 MGW gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek bir yaklaşıma işaret ediyor" dedi.'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK, ÇABALADIK'Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümek mecburiyetinde olduğunu belirten Erdoğan, "Sadece kağıt üzerine ekonomik görünümü iyileştirmek alanında yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeden asla taviz veremeyiz. Makro dengelerle ilgili sorunlarımızı sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda, turizmde ve diğer alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz. Dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerine baktığımızda onların da istihdam ve üretim merkezli bir ekonomik işleyişi hayata geçirmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bir dönem terk ettikleri üretim, bugün gelişmiş ülkelerin en kritik yumuşak karnı haline gelmiştir. Türkiye'yi böyle bir duruma asla düşürmeyeceğiz. Savunma sanayiden seramik sektörüne kadar her alanda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Bu bakımdan Kütahya'nın giderek büyüyen seramik üretimi kapasitesini sadece toprağa ve kimyaya dayalı bir sektörün gelişmesi olarak görmüyoruz. Kütahya'daki bu ivme, aynı zamanda ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayıp, devam eden dönemdeki siyasi ve ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık; hiç şüphesiz bugün farklı bir yerde olurduk. Milletin sorumluluk verdiği kişiler olarak bize düşen kaçan fırsatlara bakıp, hayıflanmak değil; hem eskinin kayıplarını telafi etmek hem de geleceğin hedeflerini inşa etmektir. Biliyorsunuz; birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerine yatanlardan değiliz. Milletimize verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık, çabaladık. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Ama ülkemize ve milletimize sağladığımız kazanımların büyüklüğünü kimse inkar edemez. Artık bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz 'Türkiye Yüzyılı' bayrağını zirveye çıkarmaktır" diye konuştu.Programda Erkan Güral ile Mehmet Fatih Kacır da birer konuşma yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kurdele keserek fabrikanın açılışını yaptı. Fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, Kütahya Porselen Sanat Evi tarafından üretilen porselen tabak hediye edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:15 facebook

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