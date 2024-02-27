Kütahya'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama KÜTAHYA'da tefecilik yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde tefecilik yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 adreste yapılan aramalarda 39 senet, 14 tapu senedi, 8 ajanda, 1 pasaport, 9 altın, 18 bin 540 TL nakit para, 8 bin 350 ABD doları, 1 dizüstü bilgisayar, kurusıkı tabanca, 32 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:20 facebook

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