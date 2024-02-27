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        Kütahya'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

        KÜTAHYA'da tefecilik yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde tefecilik yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 adreste yapılan aramalarda 39 senet, 14 tapu senedi, 8 ajanda, 1 pasaport, 9 altın, 18 bin 540 TL nakit para, 8 bin 350 ABD doları, 1 dizüstü bilgisayar, kurusıkı tabanca, 32 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:20
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        Kütahya'da tefeci operasyonunda 3 tutuklama
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        KÜTAHYA'da tefecilik yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde tefecilik yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 adreste yapılan aramalarda 39 senet, 14 tapu senedi, 8 ajanda, 1 pasaport, 9 altın, 18 bin 540 TL nakit para, 8 bin 350 ABD doları, 1 dizüstü bilgisayar, kurusıkı tabanca, 32 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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