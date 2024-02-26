Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Alacak-verecek kavgasında tabanca ile birbirlerini yaraladılar

        KÜTAHYA'da, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan Ö.K. ve Ş.C., tabanca ile birbirlerini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların yakınları arasında çıkan arbede ise polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili 4 tabanca ve 1 bıçak ele geçirilirken, yaralıların yakını 2 kişi de gözaltına alındı.Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Ö.K. ve Ş.C., bu durumu konuşmak için buluştu. Şantiye alanındaki konteynerde oturan Ö.K. ve Ş.C. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ö.K. ve Ş.C. birbirlerine tabanca ile ateş açtı İkiliden Ö.K. sırt, karın ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, Ş.Ç. ise bacağından yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ş.Ç. ambulansla, ağır yaralanan Ö.K. ise yakınlarının aracıyla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karşılıklı yaralamalarının yaşandığı olay yerinde yapılan incelemelerde 2 tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. HASTANE ÖNÜNDE ARBEDEHastane önünde yaralıların yakınları arasında da arbede yaşandı. Çok sayıda polisin sevk edildiği hastanede, arbedeye karışan şüphelilerden birinin üst aramasında, diğerinin ise aracında olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 23:40 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alacak-verecek kavgasında tabanca ile birbirlerini yaraladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA’da, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan Ö.K. ve Ş.C., tabanca ile birbirlerini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların yakınları arasında çıkan arbede ise polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili 4 tabanca ve 1 bıçak ele geçirilirken, yaralıların yakını 2 kişi de gözaltına alındı.Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Ö.K. ve Ş.C., bu durumu konuşmak için buluştu. Şantiye alanındaki konteynerde oturan Ö.K. ve Ş.C. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ö.K. ve Ş.C. birbirlerine tabanca ile ateş açtı İkiliden Ö.K. sırt, karın ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, Ş.Ç. ise bacağından yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ş.Ç. ambulansla, ağır yaralanan Ö.K. ise yakınlarının aracıyla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karşılıklı yaralamalarının yaşandığı olay yerinde yapılan incelemelerde 2 tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. HASTANE ÖNÜNDE ARBEDEHastane önünde yaralıların yakınları arasında da arbede yaşandı. Çok sayıda polisin sevk edildiği hastanede, arbedeye karışan şüphelilerden birinin üst aramasında, diğerinin ise aracında olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Kim mutlu ki?"
        "Kim mutlu ki?"
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Sosyal medya savaşları!
        Sosyal medya savaşları!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da inşaat şantiyesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da inşaat şantiyesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da "32. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Kütahya'da "32. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Kütahya'da tüfekle vurulan kişi öldü
        Kütahya'da tüfekle vurulan kişi öldü
        Cezaevi firarisi, 15 yıllık husumetlisini cami çıkışınca tüfekle öldürüp ka...
        Cezaevi firarisi, 15 yıllık husumetlisini cami çıkışınca tüfekle öldürüp ka...
        Eskişehir'deki tefeci operasyonunda 10 şüpheli adliyede
        Eskişehir'deki tefeci operasyonunda 10 şüpheli adliyede
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kütahya'da çinicilikle ilgili...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kütahya'da çinicilikle ilgili...