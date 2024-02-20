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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kütahya'da çinicilikle ilgili proje çalışmalarını inceledi

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi"yle, kentte çini ürünleri açısından tasarım, üretim ve marka algısının geliştirilmesini sağlamanın hedeflendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:24
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kütahya'da çinicilikle ilgili proje çalışmalarını inceledi
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        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi"yle, kentte çini ürünleri açısından tasarım, üretim ve marka algısının geliştirilmesini sağlamanın hedeflendiğini bildirdi.

        Meyer-Landrut beraberindeki heyetle, Kütahya Belediyesinin yararlanıcısı olduğu, Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin paydaşlığında AB fonlu IPA II Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen "Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi" çalışmalarını inceledi.

        Çini üretim atölyesi ve fabrikalarını gezen Meyer-Landrut, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı da ziyaret etti.

        Büyükelçi Meyer-Landrut, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, AB destekli projenin, Kütahya'da sahiplenilip özenle yürütüldüğünü görme fırsatı yakaladığını söyledi.

        Projenin tanıtım toplantısına katılımı ve misafirperverliğinden dolayı Işık'a teşekkür eden Meyer-Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çini yapımını burada gördükten sonra ne kadar etkilendiğimizi ifade etmek istiyorum. Kütahya'yı ziyaretimizde aslında sektörle ilgili farklı aktörleri ziyaret etme şansımız oldu. Fabrika ziyareti yaptık, sanatçılarla görüştük. Ayrıca küçük firmalarla da görüşme şansına sahip olduk. Bunun yanı sıra bizim de destek olduğumuz AB finansmanlı projenin ne kadar iyi bir şekilde ilerlediğini görme şansı elde ettim. Proje paydaşlarının projeyi nasıl coşkulu bir şekilde sahiplendiğini, projeyi özenle yürüttüklerini gördüm. Zaten bunlar da bir projenin iyi ilerlemesinin ön koşulunu oluşturuyor. İnanıyorum ki bu proje hem sektörün hem de kendisinin ilerlemesine ve gelişimine katkı sağlayacaktır.

        Bu projenin amacı, Kütahya'da çini ürünleri açısından tasarımın, üretimin ve aynı zamanda marka algısının geliştirilmesini sağlamak. Bu hem dijitalleşme hem de yaratıcılığın desteklenmesi yoluyla gerçekleştirilecek. Bunun neticesinde de sektörün gelişimine katkıda bulunulmasını amaçlıyoruz. Üretim geliştiği zaman burada aynı zamanda istihdama ve gelirin artmasına da katkı sağlayacak. Bu nedenle bu Kütahya için önemli bir proje. Aynı zamanda bizler için de önemli bir proje. Çünkü AB'nin değer zincirine katkı sağlayacak. Biz aynı değerler zincirini paylaşıyoruz. Bu bakımdan da rekabetin ve rekabet gücünün artmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

        Belediye Başkanı Işık da Kütahya'yı çiniyle dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Bu kapsamda AB Seramik Şehirleri Ağı'na Kütahya Belediyesi öncülüğünde Türkiye'den diğer 8 belediyeyle katılmak için hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Işık, "O süreç devam ediyor. Ayrıca yine AB sanat rotasına girmek üzere de resmi müracaatımızı yaptık. Yani Kütahya, Türkiye'nin AB nezdindeki temsilcisi olarak bu alanda iyi bir yol aldı. Bunun devamını diliyoruz." dedi.

        Işık, 4 milyon avro tutarında ve tamamı hibe olan projenin, Kütahya'ya önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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