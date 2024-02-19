Kütahya'da tefeci operasyonu: 9 gözaltı
KÜTAHYA'dapolisin düzenlediği tefeci operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapılırken, Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin lira değerinde 11 adet senet ele geçirildi. 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA'dapolisin düzenlediği tefeci operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapılırken, Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin lira değerinde 11 adet senet ele geçirildi. 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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