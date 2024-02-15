Uyuşturucu satıcılarına 'vatan haini' paylaşımında bulunmuştu; üçüncü kez uyuşturucuyla yakalandı KÜTAHYA'da sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına tepki gösterip, 'Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa, alayı vatan haini' diye paylaşımlarda bulunan Şenol K., jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı, aracında 140 gram metamfetamin ve likit kokain ele geçirildi. Paylaşımlarının ardından üçüncü kez uyuşturucuyla yakalanan Şenol K., tutuklandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde denetim yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. İçindekilerin ikazlara uymayarak kaçtığı aracı jandarma ekipleri, önünü keserek durdurdu. Sürücü Şenol K. ve A.Ö. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 140 gram metamfetamin, 60 mililitre likit kokain ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçtaki arkadaşı A.Ö. ile birlikte gözaltına alınan Şenol K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Evli ve 4 çocuk babası Şenol K.'nin 2022 yılında evine yapılan baskında uyuşturucu ticaretinden tutuklanıp bir süre sonra tahliye olduğu, geçen ocak ayında da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanarak ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirlendi. Ayrıca Şenol K.'nin 2017 yılında sosyal medya hesaplarından, 'Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya'da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum' diye paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:30 facebook

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