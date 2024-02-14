Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ekiplerce uyuşturucu arama köpeği "Mola" ile araçta yapılan aramada, pelüş yastık içine gizlenmiş 140 gram sentetik uyuşturucu, 60 mililitre likit kokain ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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