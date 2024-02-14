Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Ekiplerce uyuşturucu arama köpeği "Mola" ile araçta yapılan aramada, pelüş yastık içine gizlenmiş 140 gram sentetik uyuşturucu, 60 mililitre likit kokain ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Ş.K ve A.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
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