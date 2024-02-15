Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 29 santimetreye ulaştı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. 1500 rakımlı bölgede, kar kalınlığı 29 santimetreye ulaştı. Domaniç ilçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 29 santimetreye yükseldi. Geçit gece yarısında sonra ağır vasıta araçlara kapatılırken; bölgede Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürerken, geçit sabah saatlerinde tekrar ağır vasıta araç geçişine açıldı.

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