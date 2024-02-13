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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:30
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip sattıkları iddia edilen S.S. ve S.A'yı takibe aldı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yaptığı açıklamada, kente uyuşturucunun girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, yılbaşından bu yana uyuşturucu ticareti suçundan 27 zanlının tutuklandığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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