Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yaptığı açıklamada, kente uyuşturucunun girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, yılbaşından bu yana uyuşturucu ticareti suçundan 27 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip sattıkları iddia edilen S.S. ve S.A'yı takibe aldı.

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