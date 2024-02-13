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        Minibüste 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir minibüsün torpido gözüne saklanmış 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:35
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        Minibüste 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir minibüsün torpido gözüne saklanmış 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen minibüs ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada torpido gözüne gizlenmiş 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki M.K., M.A. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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