Kütahya'da çöken bağ evi inşaatı enkazı altında kalan kişi öldü

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ekiplerce enkazın altından çıkarılan Kahraman'ın cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İl merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Demirciören köyündeki bir bahçede yapılan bağ evi inşaatının çöktüğü ve bir kişinin enkaz altında kaldığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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