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        Kütahya'da çöken bağ evi inşaatı enkazı altında kalan kişi öldü

        Kütahya'da, çöken bağ evi inşaatının enkazı altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:31 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:36
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        Kütahya'da çöken bağ evi inşaatı enkazı altında kalan kişi öldü
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        Kütahya'da, çöken bağ evi inşaatının enkazı altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        İl merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Demirciören köyündeki bir bahçede yapılan bağ evi inşaatının çöktüğü ve bir kişinin enkaz altında kaldığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, enkaz altında kalan İlhan Kahraman'ın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ekiplerce enkazın altından çıkarılan Kahraman'ın cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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