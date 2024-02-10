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        Kütahya'da AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Görüyoruz ki CHP'nin muhalefet olarak ortaya koyduğu kavga gürültü ortada ve bu zihniyetin iktidar olabilmesi, millete hizmet etmesi mümkün değil. Artık ülkeyi bu eskimiş ve köhnemiş zihniyete döndürmenin kimseye bir faydası yok. Şehirlerimize de hiçbir faydası yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 20:21 Güncelleme: 10.02.2024 - 20:32
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        Kütahya'da AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Görüyoruz ki CHP'nin muhalefet olarak ortaya koyduğu kavga gürültü ortada ve bu zihniyetin iktidar olabilmesi, millete hizmet etmesi mümkün değil. Artık ülkeyi bu eskimiş ve köhnemiş zihniyete döndürmenin kimseye bir faydası yok. Şehirlerimize de hiçbir faydası yok." dedi.

        Kaya, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda partisinin ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da AK belediyeciliği ilk kez Türkiye'ye gösterdiğini söyledi.

        Millet olarak bir ve beraber olunduğu sürece hiçbir gücün ve zorluğun yıldıramayacağını belirten Kaya, şöyle konuştu:

        "Bizim için Kütahya neyse Kahramanmaraş da odur. Kütahya neyse Adıyaman da odur, Hatay da odur. Çünkü biz bu ülkenin her karış toprağında aynı maneviyatı ve aynı istiklal ruhunu taşıyoruz. İşte AK Parti siyaseti altında bizler ülkemize böyle bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla bakıyoruz. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden itibaren gücünü sadece ve sadece milletten alan bir anlayış var. Milletimizin ferasetiyle ve desteğiyle AK Parti'yi dik tutan işte bu milletin verdiği destektir, bu güçtür."

        Kaya, AK Parti olarak yerelden gelene güçlü ve sıkı teşkilatlarla halkla her zaman iç içe, gönül gönüle olduklarını, insan odaklı eser siyasetini hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Yerel seçim sürecine değinen Kaya, şunları kaydetti:

        "Görüyoruz ki CHP'nin muhalefet olarak ortaya koyduğu kavga, gürültü ortada ve bu zihniyetin iktidar olabilmesi, millete hizmet etmesi mümkün değil. Artık ülkeyi bu eskimiş ve köhnemiş zihniyete döndürmenin kimseye bir faydası yok. Şehirlerimize de hiçbir faydası yok. Şehirlerimize de hiçbir faydası yok. Biz Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için şehirlerimizi yeniden ihya etmek için yola çıkmış kadrolarız. İnşallah inanıyorum ki 31 Mart'ta tüm Türkiye'den ve Kütahya'da ilçeleriyle, beldeleriyle sandıkları patlatarak Sayın Cumhurbaşkanı'mıza en büyük destek gelecek."

        AK Parti MKYK Üyesi ve Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erkan Güral, Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katılımcılara hitap etti.

        Program sonunda, ilçelerde AK Parti'den Tavşanlı'da Ali Özden, Simav'da Ahmet Kulat, Gediz'de Muharrem Akçadurak, Hisarcık'ta Fatih Çalışkan, Emet'te Ali Ceyhan, Altıntaş'ta Murat Koyak, Domaniç'te Ahmet Özoğul, Dumlupınar'da Ali Bursa, Aslanapa'da Necati Kulik, Pazarlar'da Bilal Demirci, Şaphane'de Hasan Basri Mete, Çavdarhisar'da Bekir Kocaman'ın belediye başkan adayı oldukları açıklandı.

        Ayrıca, beldelerden Domaniç Çukurca'da Emin Taşgın, Gediz Eskigediz'de Ercan Şimşek, Gökler'de Kerim Şahin ve Yenikent'te Halil Karakaş, merkeze bağlı Seyitömer'de Mahmut Yol, Simav Akdağ'da Yakup Oran, Çitgöl'de İlhan Okumuş, Demirci'de Cahit Onar, Güney'de Mehmet Albayrak, Kuşu'da Feridun Aktay ve Naşa'da İbrahim Yavuz, Tavşanlı Balıköy'de Hasan Yazkan, Kuruçay'da Erhan Demiray, Tepecik'te Adnan Korkmaz ve Tunçbilek'te Süleyman Uygun'un belediye başkan adayı gösterileceği duyuruldu.

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