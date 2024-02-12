KÜTAHYA´YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE- Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş´in (39) acı haberi, Kütahya´nın Altıntaş ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu. Özkardeş´in acı haberi, Kütahya´nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Necmettin ve Necla Özkardeş çifti gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli olarak görev yapan Özkardeş´in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Şehit evi

-Evin önünde toplananlar

-Asılan Türk bayrağı

-Şehidin fotoğrafı

DHA-Gündem - Türkiye-Kütahya / Altintaş - Oğuzhan KILIÇ

2024-02-12 00:46:15