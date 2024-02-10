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        İnşaat halindeki bağ evi çöktü; enkaz altında kalan sahibi öldü

        KÜTAHYA´nın Demirciören köyünde kendisine ait inşaat halindeki bağ evinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan İlhan Kahraman (65), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:35
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        İnşaat halindeki bağ evi çöktü; enkaz altında kalan sahibi öldü
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        KÜTAHYA´nın Demirciören köyünde kendisine ait inşaat halindeki bağ evinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan İlhan Kahraman (65), hayatını kaybetti.

        Demirciören köyünde inşaat halindeki bir bağ evi, büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada içeride çalışan bağ evinin sahibi İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kahraman´ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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