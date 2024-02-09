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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bulundukları araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:48
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bulundukları araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

        Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'den Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine G.Ö. (31) ve H.G'nin (33) bulunduğu aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, çantanın içinde 70 gram sentetik uyuşturucu ile 7 adet sentetik hap ve 59 bin 400 lira sahte banknot ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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