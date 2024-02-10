Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        AK Parti'li Kaya: Bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 10.02.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Kaya: Bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA ADAYLARIAÇIKLANDI

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik´ten sonra Kütahya´da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Programda Kaya´nın yanı sıra eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Kütahya milletvekilleri ve çok sayıda partili yer aldı. Kütahya merkezinde ve ilçelerinde AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı belediyeciliğinin kazanacağına inançlarının tam olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz millet olarak bir ve beraber oldukça bizi hiçbir güç yıldıramaz. Bu yüzden AK Parti´nin iktidara geldiği ilk günden itibaren gücünü sadece ve sadece milletten alan bir anlayış var" dedi.

        Kaya, konuşmasının ardından Kütahya´nın ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Altıntaş ilçesinde Murat Koyak, Aslanapa ilçesinde Necati Kulik, Çavdarhisar ilçesinde Bekir Kocaman, Domaniç ilçesinde Ahmet Özoğul, Dumlupınar ilçesinde Ali Bursa, Emet ilçesinde Ali Ceyhan, Gediz ilçesinde Muharrem Akçadurak, Pazarlar ilçesinde Bilal Demirci, Simav ilçesinde Ahmet Kulat, Şaphane ilçesinde Hasan Basri Mete ve Tavşanlı ilçesinde Ali Özden aday gösterildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kütahya'da AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Kütahya'da AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        İnşaat halindeki bağ evi çöktü; enkaz altında kalan sahibi öldü
        İnşaat halindeki bağ evi çöktü; enkaz altında kalan sahibi öldü
        Kütahya'da "Cumhuriyet'in 100. Yılı Karma Resim Sergisi" açıldı
        Kütahya'da "Cumhuriyet'in 100. Yılı Karma Resim Sergisi" açıldı
        Uyuşturucu ve sahte parayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Uyuşturucu ve sahte parayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da otobüs yolcusunun çantasında 2 bin 590 adet sentetik hap ele geç...
        Kütahya'da otobüs yolcusunun çantasında 2 bin 590 adet sentetik hap ele geç...