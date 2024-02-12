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        Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in (30) naaşı, memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:15
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in (30) naaşı, memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde toprağa verildi.

        Şehidin naaşı, Şırnak'taki askeri törenin ardından uçakla getirildiği Kütahya Zafer Havalimanı'ndan alınarak Gecek köyündeki babaevine götürüldü.

        Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı köy camisi önündeki meydana getirildi.

        Şehidin kız kardeşi Elif Özkardeş ve nişanlısı Hilal Yıldız, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Şehidin naaşı, İl Müftüsü İrfan Açık'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Törene, şehidin babası Necmettin, annesi Necla, kardeşi Samet Özkardeş ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer, Belediye Başkanı Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgenaral Mustafa Baş, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Şehit Özkardeş'in, 8 ay önce nişanlandığı ve ağustos ayında evlenmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazası meydana geldiğini, kazada Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu duyurmuştu.

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