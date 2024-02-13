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        Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalandı

        KÜTAHYA'da durdurulan yolcu otobüsündeki kadın yolcunun üzerinde 97,84 gram metamfetamin bulundu. Kadın ile diğer şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:05
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        Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalandı
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        KÜTAHYA'da durdurulan yolcu otobüsündeki kadın yolcunun üzerinde 97,84 gram metamfetamin bulundu. Kadın ile diğer şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen yolcu otobüsü durdurulurken, yolculardan S.S.'nin üzerinde 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi. S.S. ile şüpheliden uyuşturucuyu alacağı tespit edilen S.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' iddiasıyla tutuklandı.

        Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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