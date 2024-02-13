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        Kütahya'da atık malzemeler sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

        Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sokaklarda sahipsiz olarak yaşayan hayvanlar için atık malzemelerden kulübe yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:47
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        Kütahya'da atık malzemeler sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
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        Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sokaklarda sahipsiz olarak yaşayan hayvanlar için atık malzemelerden kulübe yaptı.

        Okulun Almanca öğretmenlerinden Özge Kirazlı'nın rehberliğinde, "Her güne bir iyilik" adlı eTwinning projesi kapsamında sahipsiz hayvanlar için çalışma başlattı.

        Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi.

        Geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri kulübeleri, sokak hayvanlarının güvenli ve sıcak bir barınma alanına dönüştürmek için özenle çalıştı.

        Proje ile ilgili bilgi veren Almanca öğretmeni Özge Kirazlı, "Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve hayvanlara yardım etme konusunda duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla bu projeyi başlattık. Gösterdikleri özveri ve emek bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

        Kulübelerin tamamlanmasıyla birlikte, sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam sürmesine katkıda bulunacakları için mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler ise, projeye katılarak hem çevreye duyarlılık kazanmayı hem de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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