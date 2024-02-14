Kütahya'da karısının bıçakladığı kişi ağır yaralandı

Kütahya'da karısının bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sultanbağı Mahallesi Hisar Kavşağı yakınında bir kişinin yerde yaralı halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralının Ali A. (48) olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralının kendisini bıçaklayanın eşi E.A. (43) olduğunu iddia etmesi üzerine kadın gözaltına alındı.

Bu arada, Ali A'nın yaklaşık bir ay önce de eşi tarafından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.