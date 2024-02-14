Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da karısının bıçakladığı kişi ağır yaralandı

        Kütahya'da karısının bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da karısının bıçakladığı kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da karısının bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Sultanbağı Mahallesi Hisar Kavşağı yakınında bir kişinin yerde yaralı halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralının Ali A. (48) olduğunu belirledi.

        Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Yaralının kendisini bıçaklayanın eşi E.A. (43) olduğunu iddia etmesi üzerine kadın gözaltına alındı.

        Bu arada, Ali A'nın yaklaşık bir ay önce de eşi tarafından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalandı
        Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalandı
        Kütahya'da atık malzemeler sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
        Kütahya'da atık malzemeler sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
        Kütahya'da çantasında 2 kilo esrar bulunan otobüs yolcusu tutuklandı
        Kütahya'da çantasında 2 kilo esrar bulunan otobüs yolcusu tutuklandı
        Minibüste 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi
        Minibüste 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi
        Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı