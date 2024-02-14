Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Domaniç-İnegöl kara yolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi

        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:55 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domaniç-İnegöl kara yolunda kar, ulaşımı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

        Kar kalınlığının 10 santimetre ulaştığı Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde, yağış etkisini sürdürüyor.

        Ekipler, ağır araçların bölgeye geçişine izin vermiyor.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Selçuk Can'dan altın madalya!
        Selçuk Can'dan altın madalya!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Gebze'de dökümhanede patlama: 1'i ağır 3 yaralı
        Gebze'de dökümhanede patlama: 1'i ağır 3 yaralı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da eşini bıçaklayan kadın tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da eşini bıçaklayan kadın tutuklandı
        Kütahya'da karısının bıçakladığı kişi ağır yaralandı
        Kütahya'da karısının bıçakladığı kişi ağır yaralandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalandı
        Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalandı
        Kütahya'da atık malzemeler sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
        Kütahya'da atık malzemeler sahipsiz hayvanlara yuva oluyor