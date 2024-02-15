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        Domaniç Dağları'nda kar 27 santimetreye ulaştı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda, kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:57
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        Domaniç Dağları'nda kar 27 santimetreye ulaştı
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda, kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaşırken, buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, greyderler ve kar küreme araçlarıyla yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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