Domaniç Dağları'nda kar 27 santimetreye ulaştı
Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda, kar ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda, kar ulaşımı olumsuz etkiledi.
Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaşırken, buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, greyderler ve kar küreme araçlarıyla yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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