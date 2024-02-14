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        GÜNCELLEME - Kütahya'da eşini bıçaklayan kadın tutuklandı

        Kütahya'da eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:21
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da eşini bıçaklayan kadın tutuklandı
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        Kütahya'da eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Sultanbağı Mahallesi Hisar Kavşağı yakınında bir kişinin yerde yaralı halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralının Ali A. (48) olduğunu belirledi.

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Yaralının kendisini bıçaklayanın eşi E.A. (43) olduğunu iddia etmesi üzerine gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, Ali A'nın yaklaşık bir ay önce de eşi tarafından bıçakla yaralandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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