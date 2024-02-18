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        Nefes borusuna lokum yapışan 3 yaşındaki Alparslan, 11 gün sonra hayatını kaybetti

        KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, yediği lokum nefes borusuna kaçıp yapışan Alparslan Erdoğu (3), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emet ilçesinde, 6 Şubat'ta Alparslan Erdoğu'nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçıp, yapıştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet'te ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 18.02.2024 - 14:58
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        Nefes borusuna lokum yapışan 3 yaşındaki Alparslan, 11 gün sonra hayatını kaybetti
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        KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde, yediği lokum nefes borusuna kaçıp yapışan Alparslan Erdoğu (3), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emet ilçesinde, 6 Şubat’ta Alparslan Erdoğu’nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçıp, yapıştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet’te ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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