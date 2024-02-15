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        Kütahya'da ormanda kar ve sis nedeniyle mahsur kalan 3 kesim işçisi kurtarıldı

        Kütahya'da kar ve sis nedeniyle yollarını kaybedip ormanda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 3 kesim işçisi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 21:04 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:17
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        Kütahya'da ormanda kar ve sis nedeniyle mahsur kalan 3 kesim işçisi kurtarıldı
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        Kütahya'da kar ve sis nedeniyle yollarını kaybedip ormanda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 3 kesim işçisi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla mevkisinde özel bir şirkete bağlı olarak ağaç kesimi yapan 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yoğun kar ve sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini bildirdi.

        Çalıştıkları bölgeye geldikleri traktörün lastiklerinin kara battığını söyleyen işçileri kurtarmak için bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

        Paletli araçla kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu bölgeye 3 saatte ulaşan ekip, mahsur kalan Hasan Öztürk (58), Adem Aydın (53) ve Adem Çakır'ı (42) kurtardı.

        Güvenli bölgeye getirilerek 112 Acil Sağlık ekibince ambulansta muayene edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İşçilerden Hasan Öztürk, yaptığı açıklamada, yoğun kar ve sis nedeniyle ormanlık alanda kaybolduklarını söyledi.

        Telefonla yardım istedikleri ekiplere konum bilgisi gönderdiklerini belirten Öztürk, "Donma tehlikesi geçirdik. AFAD ekiplerimiz bizi çok şükür sağ salim kurtardı." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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