Kafedeki hırsızlık kamerada; 2 gözaltı KÜTAHYA'dakafeden bahşiş kutusu, para ve cep telefonu çalan 14 yaşındaki 2 şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir kafe işletmecisi, sabah iş yerini açtığında bahşiş kutusu ile kasadaki paraların ve cep telefonunun çalındığını fark etti. İhbar sonrası gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, şüphelilerin S.S.D. ve G.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheliler yakalanırken, çalınan cep telefonu ile bahşiş kutusunu sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:27 facebook

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