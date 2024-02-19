Kafedeki hırsızlık kamerada; 2 gözaltı
KÜTAHYA'dakafeden bahşiş kutusu, para ve cep telefonu çalan 14 yaşındaki 2 şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir kafe işletmecisi, sabah iş yerini açtığında bahşiş kutusu ile kasadaki paraların ve cep telefonunun çalındığını fark etti. İhbar sonrası gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, şüphelilerin S.S.D. ve G.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheliler yakalanırken, çalınan cep telefonu ile bahşiş kutusunu sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
KÜTAHYA'dakafeden bahşiş kutusu, para ve cep telefonu çalan 14 yaşındaki 2 şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Gaybiefendi Mahallesi'ndeki bir kafe işletmecisi, sabah iş yerini açtığında bahşiş kutusu ile kasadaki paraların ve cep telefonunun çalındığını fark etti. İhbar sonrası gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, şüphelilerin S.S.D. ve G.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheliler yakalanırken, çalınan cep telefonu ile bahşiş kutusunu sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.