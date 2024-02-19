Kütahya'da otomobilinde 1 kilo 600 gram kokain bulunan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobilin sürücüsü B.B.S. (47), işlemleri için emniyete götürüldü.

Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, otomobilin vites kısmındaki bölüme gizlenmiş 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

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