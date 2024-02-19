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        Kütahya'da otomobilinde 1 kilo 600 gram kokain bulunan zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, otomobilinde 1 kilo 600 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:58
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        Kütahya'da otomobilinde 1 kilo 600 gram kokain bulunan zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da, otomobilinde 1 kilo 600 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

        Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, otomobilin vites kısmındaki bölüme gizlenmiş 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobilin sürücüsü B.B.S. (47), işlemleri için emniyete götürüldü.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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