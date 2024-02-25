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        Kütahya'da tüfekle vurulan kişi öldü

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:42 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:42
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        Kütahya'da tüfekle vurulan kişi öldü
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        Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Haydarlar köyünde Ali B, henüz belirlenemeyen nedenle cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a (56) tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Uyumaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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