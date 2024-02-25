Cezaevi firarisi, 15 yıllık husumetlisini cami çıkışınca tüfekle öldürüp kaçtı KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde cezaevi firarisi olarak aranan Ali B. (47), 15 yıllık husumetlisi Süleyman Uymaz'ı (56) cami çıkışınca tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı. Aslanapa ilçesinde açık cezaevinden bir süre önce firar ettiği belirtilen Ali B., Haydarlar köyüne gitti. Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz'ın camide olduğunu öğrenerek bir süre kapıda bekledi. Ali B., camiden çıkan Süleyman Uymaz'a tüfekle ateş açıp, kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Süleyman Uymaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Süleyman Uymaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; Ali B.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 23:20 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:20 facebook

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