Eskişehir'deki tefeci operasyonunda 10 şüpheli adliyede
KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yoluyla haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 gün önce tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapılırken, Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C., C.G. ve E.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin lira değerinde 11 senet ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA’da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yoluyla haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 gün önce tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapılırken, Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C., C.G. ve E.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin lira değerinde 11 senet ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.
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