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        Kütahya'da "32. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Kütahya'da, "32. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi" Azerbaycan Parkı'nda ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:11
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        Kütahya'da "32. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi" açıldı
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        Kütahya'da, "32. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi" Azerbaycan Parkı’nda ziyarete açıldı.

        Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nce hazırlanan sergide, Ermenistan'ın 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın fotoğrafları yer aldı.

        Dernek Başkanı İlgar İdrisov, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Hocalı Katliamı’nı anlatmak ve anmak için sergi açtıklarını söyledi.

        Hocalı’da 32 yıl önce çok acı bir katliamın yaşandığını hatırlatan İdrisov, şunları kaydetti:

        "Hocalı kasabasında yaşayan çocuklar, kadınlar, dedelerimiz, ninelerimiz Ermeniler tarafından vahşice katledildi. Büyük bir soykırım yapıldı. Bizler Azerbaycan Türkleri olarak bu katliamın acısını her zaman yüreğimizde yaşatıyoruz, anıyor ve anlatıyoruz. Ama hamdolsun bir zamanlar katledildiğimiz topraklarda Azerbaycan’ımızın şanlı bayrağı dalgalanmakta."

        Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da dernek olarak Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmak istediklerini ifade etti.

        Sergi, gün boyu vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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