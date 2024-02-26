Kütahya'da "32. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kütahya'da, "32. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi" Azerbaycan Parkı’nda ziyarete açıldı.

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nce hazırlanan sergide, Ermenistan'ın 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın fotoğrafları yer aldı.

Dernek Başkanı İlgar İdrisov, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Hocalı Katliamı’nı anlatmak ve anmak için sergi açtıklarını söyledi.

Hocalı’da 32 yıl önce çok acı bir katliamın yaşandığını hatırlatan İdrisov, şunları kaydetti:

"Hocalı kasabasında yaşayan çocuklar, kadınlar, dedelerimiz, ninelerimiz Ermeniler tarafından vahşice katledildi. Büyük bir soykırım yapıldı. Bizler Azerbaycan Türkleri olarak bu katliamın acısını her zaman yüreğimizde yaşatıyoruz, anıyor ve anlatıyoruz. Ama hamdolsun bir zamanlar katledildiğimiz topraklarda Azerbaycan’ımızın şanlı bayrağı dalgalanmakta."

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da dernek olarak Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmak istediklerini ifade etti.

Sergi, gün boyu vatandaşlar tarafından gezilebilecek.