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        Kütahya'da inşaat şantiyesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:51
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        Kütahya'da inşaat şantiyesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kütahya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Dumlupınar Mahallesi'nde bir inşaat şirketine ait şantiyede iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan müteahhit Önder K. (38) ile inşaat ustası Mehmet Şerif C. (41), sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastaneye giden yaralıların yakınları ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

        Olaya karıştıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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