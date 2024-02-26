Kütahya'da inşaat şantiyesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Olaya karıştıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirildi.

Olayda tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan müteahhit Önder K. (38) ile inşaat ustası Mehmet Şerif C. (41), sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde bir inşaat şirketine ait şantiyede iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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