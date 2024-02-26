Kütahya'da inşaat şantiyesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kütahya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kütahya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi'nde bir inşaat şirketine ait şantiyede iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan müteahhit Önder K. (38) ile inşaat ustası Mehmet Şerif C. (41), sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye giden yaralıların yakınları ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Olaya karıştıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirildi.
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