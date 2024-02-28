Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen 60 çini ve 38 seramik eserin değerlendirildiği "1. Ulusal Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmanın çini kategorisinde Ayşegül Karacagil birinci, Meryem Beğen ikinci, Nigar Kaynar üçüncü oldu.

Seramik kategorisinde ise Metinhan Kuloğlu birinci, Recep Tokat ikinci, Ahmet Levent Haydaroğlu da üçüncülük elde etti.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kentteki bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin Türkiye ve dünya için önemli bir kültür mirası olduğunu söyledi.

Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öncülüğünde düzenlenen yarışmanın adında Aizanoi'nin kullanılmasının anlamlı olduğunu belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Aizanoi bu toprakların önemli bir kadim kenti. Biz Türkler olarak elbette Türk medeniyeti ve İslam medeniyetiyle de gurur duyuyoruz ancak bu toprakları yurt edindiğimizden itibaren, tarihe karışan medeniyetlerin mirasını da sahipleniyoruz. Ama bu toprakların sahibi olarak bu topraklarda ortaya çıkan bütün kültür, sanat ve medeniyet değerlerini kendi öz medeniyetimiz içinde görüyor ve bunları insanlığın kazanımı olarak değerlendiriyoruz."

Program sonunda yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, Prof. Dr. Kıymet Giray, Prof. Dr. Zehra Çobanlı ve Prof. Dr. Sitare Turan'a "Bilim ve Kültür Onur Ödülü" verildi.