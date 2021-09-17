Rektör Uysal’dan, Çavdarhisar Kaymakamı Sirkeci’ye ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci ile bir araya geldi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal, bir süre önce Çavdarhisar Kaymakamlığı'na atanan Ömer Sirkeci'yi tebrik etti. Sohbet şeklinde geçen ve karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaretin sonunda Kaymakam Sirkeci, Rektör Uysal’a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.