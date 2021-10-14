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Emet'in 60 yıllık alt yapı ve içme su sorununun çözümü için imzalar atıldı

İHA

Emet'in 60 yıllık alt yapı ve içme su sorununun çözümü için imzalar atıldı

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin yıllardan beri temel sorunu olan içme suyu ve alt yapı sorunlarını tamamen çözerek modernize edecek olan, projenin ihaleye çıkma öncesi son tespit çalışmalarının tamamlanarak imzaların atıldığını belirtti.
Belediye personelleri ve İller bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü personellerinin gayretli çalışmaları sonucu keşif aşamasının tamamlanarak imza sürecine girildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Allah'ın izniyle artık ihale sürecimiz başladı. Rabbim işinin ehli hayırlı insanların ihaleyi almasını nasip etsin. Alt yapı çalışmaları yaklaşık 2,5 yıl devam edecek. İlçe içme suyu hattı, kanalizasyon hattı, yağmur kanalları, arıtma tesisi, atık su tesisi, Emet göledinden ilçeye su naklini içeren isale hattı, merkezde su depoları yapımları hepsi birden başlayacak. Burada kadirşinas Emet halkımız bu süreçte Belediye, İller Bankası ve işi alan müteahhit firma çalışmalarında yanında olacaklarından hiçbir şüphem yoktur. Personelime ve halkıma güveniyor, ilçemizin alt yapısını modernize edecek alt yapı çalışmasına giriyoruz. Buna mukabil üst yapı çalışmaları da başlayacak” dedi.

“Emet’te su sıkıntısını tarihe gömeceğiz”
Emet’te su sıkıntısını tarihe gömeceklerini ifade eden Başkan Hüseyin Doğan,” Emet göledinden su naklini içeren projenin ihale süreci beklenirken ilçede yaşanan su sıkıntısını gidermek adına da çalışmalar yaptık. Sorgun mevkiinden Emet'e suyumuzun gelmesi yaklaşık 1,5 seneyi bulacaktır. Bu zaman zarfında da halkımızın yaşadığı su sıkıntısını, gelecek su bahanelerine bırakmadan gerekli çalışmalarımızı yaptık. Dağ suyu hattından ilave edilen su hattından kullanımdan artan suyu depolarımıza aktardık. Burada dağ suyu yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca Yörükler bölgemizde yeni yaptığımız su sondajı tamamlandı. Bu mevkide günlük 200 ton su kaynağı elde ettik. Suyun analizi yapılıyor. Buna mukabil önümüzdeki 10 gün içinde suyun isale hattı ve enerji hatları çekilerek depolarımıza aktarılacaktır. Emet'in su problemi 5060 yıllık bir problemdir. Bu problemleri temelinden çözmek inşallah bu dönemde bizlere nasip olacaktır. Rabbim bu hizmet yolunda personellerimize ve işi alacak müteahhit çalışmalarında da ayağına taş değdirmesin. Sorunsuz giderek sizleri de su ve alt yapı sorunsuz yıllara ulaştırırız. Ben bu projede çizim ve hazırlık aşamasında emeği geçen en küçük personelinden en büyük amirine kadar her birine teşekkür ediyorum. Artık iş İller Bankamızdan ihaleye çıkarılmaya kalmıştır. Gaziemet’imize hayırlı olsun”

“Seçim öncesi alt yapı çalışmalarına girmekten kaçınmıyoruz”
Belediye Başkanlarının seçim öncesi alt yapı çalışmalarına girmekten kaçındıkları yönünde düşünceler oluğunu ve kendisine de bunun sıkça hatırlatıldığını belirten Başkan Doğan, “Daha öncede ifade ettiğim gibi, bu alt yapı ve sürekli içme suyu arızaları Gaziemet’ime hiç yakışmıyor. Gerekirse bazı projelerimizden fedakarlık ederek önce halkımızın huzur ve refahı için alt yapıyı tamamlayacağız. Halkımızın çektiği su ve sürekli alt yapı arızaları bizleri çok daha fazla rahatsız ediyor ve üzüyor. Tribünlere oynayan bir siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. Alt yapısı felç bir ilçede, üstte halkın gözünü boyayacak süslemelerle işimiz olmaz. Halkımızın sesine kulak vererek, sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle önce Emet'in felç olmuş alt yapısını düzelteceğiz. Daha sonra üst yapıda şehrimizi güzelleştirecek ve ışıl ışıl bir ilçeye kavuşturacak projelerimizde hazırdır. Tek tek hepsini hayata geçireceğiz ” diye konuştu.
145 Milyon TL'ye mal olacak projenin yarısı İller Banaksından hibe yolu ile alınırken, Emet Belediyesinin iş tamamlama adına 64,5 Milyon TL kredisi de onaylandı.
İlçeye yapılacak olan Emet göledinden ilçeye su nakli isale hattı, atık su arıtma tesisi, arıtma tesisi, merkezde üç büyük depo yapımı, ilçe geneli içme suyu hattının komple yenilenmesi, ilçe geneli kanalizasyon alt yapısının komple yenilenmesi, yağmur suyu kanalları yapımı gibi çalışmaların tamamını içeren ve 145 milyon TL’ye mal olacak olan projede ihalenin yayınlanması beklenmeye başlandı.

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