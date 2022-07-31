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Haberler Gündem 3. Sayfa Kırşehir'de kuyumcunun dikkati vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı
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Kırşehir'de vatandaşı dolandırılmaktan kuyumcu kurtardı

Telefon dolandırıcıları bu Kırşehir'de bir vatandaşı dolandırmak isterken araya kuyumcu girdi. Kuyumcu, dükkanına gelip altın satın almak isterken, tedirgin davranışlarından şüphelendiği ve uzun süre ikna etmeye çalıştığı müşterisini dolandırılmaktan kurtardı. Yaşananları anlatan kuyumcu, "Müşterimi 'ailen jandarmanın elinde' diye kandırmak istemişler. Adamı korkutmuşlar" dedi

Kırşehir'de kuyumcunun dikkati vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı
Kuyumcunun dikkati vatandaşı kurtardı
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İHA

Kırşehir'de bir kuyumcu, dükkanına gelip altın almak isteyen müşterisin dolandırılmaktan kurtardı.

Olay, kent merkezindeki kuyumcu dükkanı sahibi Mehmet Zaman, önceden de kendisinden alışveriş yapan bir müşterisinin altın almak isterken davranışlarından şüphe duydu. Kuyumcu Zaman, iki adet 25'er gramlık bilezik isteyen müşterisinin talebini yerine getirmeyip, uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Neden telaşlı şekilde altın istediğini soran Zaman, müşterisinin tutarsız yanıtlar vermesi sonrası şüphelendi. Müşterisini dikkati ile dolandırılmaktan kurtaran kuyumcu Zaman, yaşananları şöyle anlattı:

'GÖZLERİ KIZARMIŞ HALDEYDİ'

"İşimin yoğun olduğu zamanda yakından da tanıdığım müşterimiz kalabalığın arasını yararak geldi. 2 adet bilezik istedi. Bu durumu ise aceleci şekilde söyledi ve gözleri kızarmış haldeydi. Bir süre beklettim. 2 farklı 25'er gramlık bilezik istedi. Ama model söylemedi. Şüphelendim; çünkü bilezik alacak kişi model, gram ve ölçü ister.

ADAMI KORKUTMUŞLAR

Müşterimi 'ailen jandarmanın elinde' diye kandırmak istemişler. Adamı korkutmuşlar. İkna çalışmamın yanında müşterimin telefonda irtibat kurduğu dolandırıcı ile muhatap da oldum. Müşterimin telefonunu aldığım gibi dükkanıma girdim ve telefonu kapattılar. Bir müşterimi dolandırıcılıktan kurtarmış oldum. 25'er gramlık iki bilezik istedi. O da 48-50 bin lira arasında fiyatı değişiyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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