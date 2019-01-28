Kuzey Irak’ta Türk üssüne saldırı: Çavuşoğlu 'Arkasında PKK olduğunu biliyoruz' dedi

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kenti yakınlarında bulunan Türk üssüne yönelik saldırıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunun arkasında PKK olduğunu biliyoruz" dedi.
Çavuşoğlu saldırıyla ilgili gazetecilere açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı başarılı operasyonlar yaptığını söyledi ve saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bundan rahatsız olmaya başladılar. İyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler var. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler.
"Yerel halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bloomberg haber ajansına açıklamasında 'saldırganların sivillerin arasına gizlenerek, Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını' belirtti.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kenti yakınlarında bulunan Türk üssüne bir grup tarafından yapılan saldırıda "kısmı araç ve malzeme" hasarı oluştuğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı saldırının PKK provakasyonu olduğunu açıklarken, Reuters Kürt yetkililere dayanarak Türk üssüne saldırı sırasında "bir protestocunun öldüğünü" duyurdu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1089164952819154945
Reuters olayda 10 kişinin de yaralandığını, üsteki iki tankın ve bazı diğer araçların yakıldığını bildirdi.
Reuters'a konuşan yerel sağlık yetkilisi Necib Said, Türk askerlerin "protestoculara" ateş açtığını belirtti ancak ölen kişinin hayatını nasıl kaybettiğinin bilinmediğini açıkladı.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden ismini açıklamak istemeyen bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada kalabalığın Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği hava saldırılarını protesto ettiğini söyledi. Yetkili Türkiye'nin son hava saldırısında dört sivilin öldüğünü de iddia etti.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw internet sitesi olayı "Amedi ilçesine bağlı Şiladze kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanlarına karşı protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler TSK'ya bağlı bir karargaha girdi" diye duyurdu.
Rudaw'a konuşan yetkililer askerlerin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını belirtti.
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